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07:24, 19 июля 2024Мир

В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек

Jerusalem Post: при взрыве в Тель-Авиве погиб один человек, семеро ранены

Фото: Horst Galuschka / dpa / Global Look Press

Один человек погиб, семеро ранены в результате взрыва в Тель-Авиве рядом с консульством США. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

В свою очередь, местная газета Times of Israel сообщает, что мужчина был убит осколками. Также отмечается, что в ближайшие больницы было госпитализировано восемь человек.

По данным армии, причиной взрыва в центре города стало падение «воздушного объекта», при этом сирены воздушной тревоги не сработали. Также сообщается, что ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты воздушного пространства.

Позже стало известно, что члены правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) пообещали раскрыть детали «военной операции» в Тель-Авиве на фоне взрыва в городе.

«Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив», — пишет агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что в Израиле дрон-камикадзе взорвался рядом с посольством США. По словам очевидцев, прогремел мощный взрыв, в городе видны клубы белого дыма. Кроме того, уточнялось, что дрон прилетел со стороны Средиземного моря и врезался в здание, находящееся недалеко от американской дипмиссии.

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      Марина Совина
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