Дрон-камикадзе взорвался рядом с посольством США в Израиле

Al Jazeera: в Тель-Авиве дрон-камикадзе взорвался рядом с посольством США

В Израиле дрон-камикадзе взорвался рядом с посольством США. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на израильские СМИ.

Беспилотник стороны Средиземного моря и врезался в здание, находящееся недалеко от американской дипмиссии в Тель-Авиве. Пострадало ли здание посольства, не уточняется. По словам очевидцев, прогремел мощный взрыв, в городе видны клубы белого дыма. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

В апреле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила первый боевой перехват цели морской версией комплекса противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол»). Систему C-Dome применили для перехвата беспилотника над акваторией Красного моря вблизи города Эйлат.