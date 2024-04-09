Израиль впервые применил морской «Железный купол» в бою

Израиль впервые перехватил дрон системой морского базирования C-Dome в бою

Армия обороны Израиля осуществила первый боевой перехват цели морской версией комплекса противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол»). Систему C-Dome применили для перехвата беспилотника над акваторией Красного моря вблизи города Эйлат, сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Отмечается, что дрон влетел в воздушное пространство Израиля с восточного направления в ночь на 9 апреля. Военно-морские силы отследили цель и сбили ее ракетой комплекса C-Dome, который устанавливают на корветы класса Sa'ar 6.

Комплекс морского базирования C-Dome включает в себя установку вертикального пуска на десять противоракет и боеприпасы Tamir. C-Dome использует стандартную радиолокационную станцию корабля.

В ноябре 2023 года стало известно, что израильская система Arrow 3, которая является высшим эшелоном противоракетной обороны, впервые перехватила баллистическую ракету. Цель сбили над акваторией Красного моря.

В мае прошлого года газета The Jerusalem Post писала, что Армия обороны Израиля успешно испытала C-Dome, который перехватил цели.