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18:22, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Известный комик сравнил менталитет россиян и американцев

Комик Незлобин: у американцев нет злости к чужому успеху, в отличие от россиян

Кадр: Нормальные люди / YouTube

Известный российский комик Александр Незлобин, живущий в США, сравнил менталитет россиян и американцев. На эту тему он высказался в проекте «Нормальные люди», доступном на YouTube.

Незлобин выразил мнение, что у американцев, в отличие от россиян, нет ревности и злости к чужому успеху. «У нас она существует в нашей ментальности, я даже по себе замечаю, что довольно токсичу на кого-то иногда, и довольно на успешных людей», — пояснил комик.

По словам Незлобина, россияне привыкли вести себя скромно, когда делают дорогие покупки. В качестве примера юморист привел ситуацию, когда у него появилась вторая машина, но ему было неловко об этом говорить. «А здесь (в США — прим. «Ленты.ру») ты такой [говоришь]: "Круто, что ты достоин, ты живешь, можешь себе позволить"», — добавил он.

Ранее Незлобин раскрыл разницу между доходом юмористов в России и США. Он заявил, что в России начинающие комики зарабатывают больше, чем в Америке.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Играл в составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 по 2018 год был резидентом Comedy Club на ТНТ. После этого он перешел на канал СТС и был ведущим программ «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются». В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика.

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      Олег Давыдов
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