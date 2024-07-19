Клава Кока похвасталась фигурой в бикини на фото с возлюбленным

27-летняя певица Клава Кока похвасталась фигурой в бикини на фото с возлюбленным

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) похвасталась фигурой в купальнике во время гастролей в Турции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале в черном бикини, которое состояло из топа с завязками на шее и металлической перемычкой между чашками, трусов и мини-юбки с утягивающим шнуром. Также исполнительница надела плетеную шляпу, солнцезащитные очки и вьетнамки.

Фото: @klavacoca

Кроме того, на фото предстал возлюбленный звезды — Александр Поверин. Мужчина, в свою очередь, примерил черную майку и зеленые шорты выше колена.

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