41-летняя Анна Седокова снялась в обнажающем ягодицы комбинезоне

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница предстала в черном кружевном комбинезоне с капюшоном и удлиненными штанинами с разрезами, обнажающими ягодицы, которые Анна показала на камеру.

Фото: @annasedokova

Седокова надела на шею чокер и массивный крест в тон наряду, а также остроносые туфли на каблуках.

Ранее в июле 42-летняя экс-вокалистка американской группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс снялась в бикини на отдыхе.