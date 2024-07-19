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15:10, 19 июля 2024Экономика

Банк из ОАЭ остановил переводы из России в дирхамах

Цифровой банк Wio из ОАЭ остановил переводы из России в дирхамах

Фото: Atstock Productions / Shutterstock / Fotodom

Представленный в России цифровой банк Wio из ОАЭ остановил прием переводов в дирхамах от физических лиц. Об этом со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов организации пишет РБК.

По словам основателя консультационного сервиса OhMySwift Андрея Авраменко, также банк прекратил принимать доллары и евро из Казахстана. Впервые проблема явно проявилась в конце июня, хотя у некоторых клиентов трудности возникали уже в мае.

В ОАЭ не так много банков, которые готовы открывать счета российским гражданам даже при наличии Emirates ID (аналог вида на жительство), если они не живут в стране или не работают там. Поэтому проблема с переводами Wio выглядит существенной.

Впрочем, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов рассказал, что Wio пока делает исключения для переводов клиентов, у которых на счетах большие суммы.

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Поддержка Wio объясняет отказы в переводах дирхамов внутренней политикой банка. Одному из клиентов в финансовой организации ответили, что регулятором вопросом приема и отправки платежей является Центробанк ОАЭ. Авраменко объяснил, что дирхамы оставались последней возможностью отправить деньги в страну. Если политика Wio распространится на все остальные организации, то банковские безналичные переводы туда остановятся в принципе.

Wio основан в 2022 году в ОАЭ, его штаб-квартира находится в Абу-Даби. В команде банка есть выходцы из российского финтеха, которые внедрили те же технологии, что есть в топовых российских банках, поэтому у граждан России он был популярен.

Эксперты уверены, что новая политика Wio связана с ужесточением западных санкций, а кроме того, организация и не была нацелена на сотрудничество с Россией. Возможно, проблемы возникают на уровне банка-корреспондента, который опасается возможности попадания под вторичные санкции за обслуживание подсанкционных лиц или поставки запрещенных товаров.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что первый дилерский центр, который будет специализироваться на продажах автомобилей Lada, откроется в ОАЭ в следующем году.

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