Контрабанду военных орденов времен СССР пресекли в российском регионе

ФСБ и ФТС пресекли контрабанду военных орденов времен СССР

Северокавказские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду военных орденов времен СССР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, 54-летний россиянин хотел отправить в Армению посылку с шестью орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды. Экспертиза подтвердила, что ордена созданы более полувека назад и представляют культурную ценность. Стоимость таких орденов на мировом рынке — более 100 тысяч рублей.

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Ранее в Краснодарском крае сотрудники таможни совместно с ФСБ пресекли контрабанду более 200 государственных наград времен СССР. 59-летний житель Краснодара пытался почтой переслать контрабанду в Израиль. В посылке было обнаружено 29 орденов и медалей советских времен.

