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12:07, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Сообщение об эвакуации врачей и работников госорганов из Кременной опровергли

Глава Кременной Третьяков опроверг сообщение об эвакуации врачей и госорганов

Фото: Unsplash

Глава Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) Вячеслав Третьяков опроверг сообщение об эвакуации врачей и работников государственных органов из города.

Информация об эвакуации появилась в сети в середине июля. Telegram-канал «06452|Северодонецк» опубликовал скриншот переписки, из которой следует, что из Кременной якобы эвакуируют врачей и сотрудников госорганов. При этом источник информации не указан. Автор сообщений пишет, что это слухи.

Третьяков в своем Telegram-канале назвал это сообщение ложным. «Администрация Кременского муниципального округа находится на месте, работает и принимает граждан. Ни о какой эвакуации речь не идет», — написал он.

Глава Кременной добавил, что в городе работают банки, МФЦ, больницы и другие учреждения. «Ситуация в Кременском муниципальном округе под контролем. Нет никаких оснований для паники или беспокойства», — заявил он.

Информация об эвакуации врачей и работников госорганов из Кременной не была обнаружена в СМИ. При этом ТАСС, KP.RU и несколько других изданий дали опровержения.

Фейк не распространился и в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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