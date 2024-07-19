На Дальнем Востоке леопард поймал на рыбалке собственный хвост и попал на видео

На Дальнем Востоке краснокнижный леопард вышел на рыбалку, поймал собственный хвост вместо рыбы и попал на видео. На соответствующий ролик, опубликованный на канале рыбаков-дальневосточников, обратили внимание «Новости Приморья | IR Владивосток» в Telegram.

На кадрах можно увидеть, как некрупный молодой хищник стоит по туловище в водоеме. Большая кошка держит в зубах собственный хвост, тянет его, а затем несколько раз кружится вокруг себя. Свою «добычу» леопард не отпускает и неуклюже выходит на берег с хвостом в пасти. На заднем плане слышен смех наблюдающих за этой картиной людей. Место, где была сделана видеозапись, не уточняется.

Интернет-пользователи оценили необычный улов хищника и указали, что на видео запечатлена молодая кошка, которой еще предстоит научиться ловить рыбу. «Молодой еще, чем бы дитя не тешилось». «Кошки, они такие», «Молодой еще, ну ничего, научится», — написали комментаторы.

Ранее в заповеднике «Кедровая падь» запечатлели редкие кадры ночного «пения» дальневосточного леопарда. На видео показано, как леопард в ночи подходит ближе к камере и встает около дерева. Он начинает грозно «петь», глядя по сторонам.