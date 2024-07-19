Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 19 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко раскритиковал работу губернаторов с последствиями урагана

Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на ураган

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на последствия урагана в первые дни после стихийного бедствия. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, местные власти не провели необходимую и быструю работу в первые часы и дни после происшествия. Он отметил, что утром и вечером «в режиме допроса» общался с членами правительства и поручил посмотреть, какая работа не выполнена.

Президент также высказал претензию к тем жителям, которые не помогают убирать завалы после урагана и ждут, что «власти решат все проблемы». Помимо этого, он раскритиковал своих подчиненных, которые приносят ему «бравурные» доклады, в которых указана неправдивая информация.

Также Лукашенко поставил задачу посмотреть на состояние линий электропередач и заменить их опоры на новые. Министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в течение месяца специалисты по энергетике рассчитывают устранить все последствия урагана.

Ранее в Белоруссии во время грозы погибли два человека. Деревья падали на людей из-за сильного ветра.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Глобальный сбой Windows посеял хаос по всему миру. Что стало его причиной и чего опасаться россиянам?

      SHAMAN анонсировал митинг у посольства США

      Поставки угля из России рухнули

      Назван срок окончания интенсивных дождей в Москве

      Беременная женщина застала мужа с любовницей на пляже

      Донецк остался без подачи воды

      Испанский футболист покрасил волосы в честь победы на Евро-2024

      В Грузии захотели амнистировать треть заключенных

      Раскрыт способ сэкономить место на бельевой веревке во время сушки одежды

      Уникальная ночная «серенада» дальневосточного леопарда попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше