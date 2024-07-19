Лукашенко раскритиковал работу губернаторов с последствиями урагана

Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на ураган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на последствия урагана в первые дни после стихийного бедствия. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, местные власти не провели необходимую и быструю работу в первые часы и дни после происшествия. Он отметил, что утром и вечером «в режиме допроса» общался с членами правительства и поручил посмотреть, какая работа не выполнена.

Президент также высказал претензию к тем жителям, которые не помогают убирать завалы после урагана и ждут, что «власти решат все проблемы». Помимо этого, он раскритиковал своих подчиненных, которые приносят ему «бравурные» доклады, в которых указана неправдивая информация.

Также Лукашенко поставил задачу посмотреть на состояние линий электропередач и заменить их опоры на новые. Министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в течение месяца специалисты по энергетике рассчитывают устранить все последствия урагана.

Ранее в Белоруссии во время грозы погибли два человека. Деревья падали на людей из-за сильного ветра.