Мать позволила четырехлетней дочери играть с сотнями крокодилов

Женщина из Таиланда опубликовала фото четырехлетней дочери с сотнями крокодилов

Фотографии четырехлетней девочки из Таиланда, играющей с сотнями новорожденных крокодилов возмутили пользователей интернета. Об этом пишет South China Morning Post.

В начале июля жительница Таиланда Кванруди Сириприча опубликовала несколько видеороликов и фотографий, на которых ее дочь играет с более чем 200 детенышами крокодилов. Радостная девочка сидит в бассейне, полном недавно вылупившихся рептилий, держа нескольких из них в руках.

В соцсетях женщины сказано, что она держит крокодиловую ферму в Таиланде. Мать рассказала, что девочка обожает детенышей крокодилов еще с тех пор, как ей было два года. «Моя дочь любит класть новорожденных рептилий в емкость с водой и смотреть, как они плавают», — сказала она. Кванруди также подчеркнула, что крокодилам, с которыми она позволила играть дочери, не больше 15 дней, и добавила, что «у них еще не выросли зубы, поэтому они не кусаются». Она также внимательно следит за своей дочерью во время игр и вытаскивает ее из бассейна при малейшем намеке на опасность.

Однако мать столкнулась с критикой в социальных сетях. Пользователи осудили ее за то, что она позволяет дочери играть с опасными животными.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил-людоед набросился на купавшуюся в ручье 12-летнюю девочку, утащил ее под воду и съел. Школьницу пытались найти больше суток.