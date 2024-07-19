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11:47, 19 июля 2024Россия

Мать пропавшей пять месяцев назад студентки в Дагестане поделилась версией о кураторе

KP.RU: мать заявила, что ее пропавшую в Дагестане дочь инструктировал куратор

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Мать 22-летней студентки из Ростова-на-Дону, которая пропала пять месяцев назад на соревнованиях в Дагестане, заявила, что девушку мог инструктировать куратор. Такой версией россиянка поделилась с KP.RU.

Женщина отметила, что ее дочь не могла что-то с собой сделать. Студентка строила большие планы на будущее. «Водолазы ничего не нашли. И не подалась в бега, потому что жила, окруженная любовью семьи», — заявила родительница.

Пообщавшись с жителями Дагестана, женщина узнала, что ее дочь в последний раз видели неподалеку от санатория, в котором останавливаются сотрудники силовых структур. Студентка перелезла через забор, пытаясь проникнуть на территорию учреждения.

Мать допустила, что ее заставил это сделать некий мужчина, которого также видели неподалеку. «Он возился в телефоне: может, видео пересылал? Может, (...) параллельно дал ей дальнейшие инструкции?» — порассуждала россиянка.

Следователи официально эту информацию никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что родственники бесследно пропавшей студентки из Ростова-на-Дону нашли письмо, написанное ею незадолго до исчезновения.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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