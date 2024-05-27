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15:25, 27 мая 2024Россия

В России родители нашли письмо бесследно пропавшей в феврале студентки

Родители бесследно пропавшей в Дагестане студентки нашли ее письмо бойцам СВО

Фото: Mediamodifier / Unsplash

Родственники бесследно пропавшей студентки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону нашли письмо, написанное девушкой незадолго до исчезновения. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

О судьбе спортсменки ничего не известно с февраля. Цомартову никто не видел после соревнований в Дагестане, где занимающаяся боксом девушка потерпела первое поражение.

Недавно родители нашли в телефоне дочери фотографию письма, которое она отправила в зону специальной военной операции (СВО). Она выражала поддержку военнослужащим. «Ну, а для холостых еще один повод вернуться — увидеть своими глазами самых красивых девушек в стране», — говорится в письме Цомартовой бойцам СВО. Послание завершают собственноручно написанные девушкой стихи.

Ранее в Москве нашли исчезнувшего в горах немецкого миллиардера Карл-Эривана Хауба. По словам журналистов, мужчина мог пойти на инсценировку несчастного случая с ним для тайного переезда в Россию с любовницей. В Германии в 2021 году суд официально признал, что Хауба больше нет.

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      Алан Босиков
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