Боксерша пропала в Дагестане после первого поражения в карьере

Боксерша Анна Цомартова пропала в Дагестане после первого поражения в карьере

Боксерша Анна Цомартова пропала в Дагестане после первого поражения в карьере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 22-летняя студентка ростовского юридического вуза приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Там она впервые за 10 лет проиграла и сильно из-за этого переживала. После этого Цомартова исчезла, оставив телефон.

По городским камерам видеонаблюдения удалось установить, что девушка была на берегу Каспийского моря. Родные боксерши отмечают, что ранее она никогда не пропадала и всегда была на связи.

Ранее в Красноярске пропал чемпион России по баскетболу среди молодежи Антон Петухов. 3 января сообщалось, что 20-летний спортсмен клуба «Барнаул» ушел из дома ночью 30 декабря, после чего перестал выходить на связь. По видеозаписям было установлено, что он упал с моста в Енисей. Поиски были временно прекращены из-за погодных условий.

