Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
2:0
1-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
15:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Группа А
Эрика Андреева
Сегодня
17:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Доха (ж)
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кайрат
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Анна Калинская
Завтра
10:00 (Мск)
Каролина Плишкова
Доха (ж)
14:16, 11 февраля 2024Спорт

Боксерша пропала в Дагестане после первого поражения в карьере

Боксерша Анна Цомартова пропала в Дагестане после первого поражения в карьере

Фото: Unsplash

Боксерша Анна Цомартова пропала в Дагестане после первого поражения в карьере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 22-летняя студентка ростовского юридического вуза приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Там она впервые за 10 лет проиграла и сильно из-за этого переживала. После этого Цомартова исчезла, оставив телефон.

По городским камерам видеонаблюдения удалось установить, что девушка была на берегу Каспийского моря. Родные боксерши отмечают, что ранее она никогда не пропадала и всегда была на связи.

Ранее в Красноярске пропал чемпион России по баскетболу среди молодежи Антон Петухов. 3 января сообщалось, что 20-летний спортсмен клуба «Барнаул» ушел из дома ночью 30 декабря, после чего перестал выходить на связь. По видеозаписям было установлено, что он упал с моста в Енисей. Поиски были временно прекращены из-за погодных условий.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Песков раскрыл восприятие Западом исторической части интервью Путина Карлсону

      В Госдуме назвали слова Маска о Крыме посылом Западу

      Кремль оценил возможность новых мирных переговоров с Украиной

      Российские войска поразили пункт управления одного из подразделений ВСУ

      В Москве пятеро учеников школы-интерната МГУ попали в больницу

      Названы лучшие пляжи мира

      Бузова ответила на обвинения экс-продюсера Лободы в вечном пьянстве

      Российские войска отразили за сутки пять атак штурмовиков ВСУ

      Российские военные заявили о 30 сбитых беспилотниках ВСУ

      Боксерша пропала в Дагестане после первого поражения в карьере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше