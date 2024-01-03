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20:08, 3 января 2024Спорт

Пропал 20-летний чемпион России по баскетболу среди молодежи

Чемпион России по баскетболу среди молодежи Антон Петухов пропал в Красноярске

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Чемпион России по баскетболу среди молодежи Антон Петухов пропал в Красноярске. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба «Барнаул», за который в настоящее время выступает спортсмен.

20-летний Петухов ушел из дома 30 декабря около 03:30 по местному времени. После этого он перестал выходить на связь, его местоположение на данный момент не установлено. К поисковой операции подключились волонтеры поисковых отрядов.

Петухов перешел в «Барнаул» летом 2023 года. В текущем сезоне форвард, играющий под 24-м номером, провел шесть матчей.

С 2020 по 2023 год Петухов выступал за московский ЦСКА. В составе столичного клуба баскетболист в 2021 году стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.

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      Дарья Коршунова
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