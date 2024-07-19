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18:57, 19 июля 2024Наука и техника

Maxar показала первые снимки спутников WorldView Legion разрешением 30 сантиметров

Maxar показала первые снимки со спутников WorldView разрешением 30 сантиметров

Кадр: Maxar Technologies / YouTube

Американская компания Maxar Intelligence показала первые снимки с двух спутников нового поколения WorldView Legion, запущенных в мае с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, обладающие разрешением 30 сантиметров. Об этом сообщает издание SpaceNews.

До конца 2024 года компания планирует запустить еще четыре космических аппарата WorldView Legion. Ввести в эксплуатацию все шесть спутников планируется тогда же.

Издание напоминает, что Maxar Intelligence, созданная в рамках реорганизации компании Maxar Technologies, является основным поставщиком коммерческих электрооптических изображений для правительства США.

В мае 2022 года издание сообщило, что Управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам США.

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      Иван Потапов
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