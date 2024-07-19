Москвичей предупредили об опасной грозе

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы

В пятницу, 19 июля, в Москве ожидается сильная гроза. Из-за этого в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в Москве и области вероятны стихийные бедствия и нанесения ущерба непогодой. Гроза, ливни и ветер с порывами до 15 метров в секунду могут пройти местами до 21:00.

Ранее об ухудшении погоды в столице рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, гроза может затруднить движение транспорта и привести к заторам. Отмечалось, что в ночь на 18 июля в ряде районов столицы выпало до 16 миллиметров осадков — почти 20 процентов от месячной нормы.