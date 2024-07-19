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04:06, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина поссорился с женой из-за чужой женской груди и разозлил пользователей сети

Фото: user15285612 / Freepik

Пользователь Reddit с ником Professional-Tea6449 рассказал на портале, как поссорился с женой из-за одного комментария о чужой женской груди. Пользователей, прочитавших эту историю, разозлило поведение супруги рассказчика.

Автор поста объяснил, что его жена часто обсуждает тела других женщин, несмотря на то, что сама находится в хорошей физической форме. На одной из вечеринок супруга рассказчика указала мужу на девушку в платье. По ее словам, та недавно вставила грудные импланты. Мужчина признался, что не заметил в теле девушки ничего необычного.

Тогда жена спросила, нравится ли ему искусственная грудь. На это автор публикации заявил, что грудь девушки выглядит нормально, и решение о пластике касается только ее. «Ей этого было недостаточно. Она спросила, буду ли я счастлив, если она сделает это со своим телом. Я сказал, что люблю ее такой, какая она есть. Но это ее тело, и, если она захочет, я поддержу ее в этом. Видимо, это был неверный ответ», — рассказал мужчина.

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Жена трактовала слова рассказчика так, будто ему нравилась искусственная грудь. Наконец, женщина сказала супругу, что настоящая грудь лучше поддельной. «Я, наверное, сделал только хуже, потому что сказал: "Если я смогу до них дотронуться, они настоящие"», — рассказал мужчина. После этих слов жена подумала, что ее муж хотел потрогать грудь этой женщины, и разозлилась на него.

В комментариях пользователи сочли поведение жены рассказчика странным. «Она унижает других женщин, чтобы почувствовать себя лучше», «Ваша жена — неуверенная в себе неудачница», «Твоя жена похожа на стерву», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал об интимной фотографии, которую его девушка отправила своему бывшему бойфренду. В комментариях пользователи раскритиковали поведение возлюбленной рассказчика.

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      Мария Большакова
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