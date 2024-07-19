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07:03, 19 июля 2024Забота о себе

Мужчина пожаловался на не желающую бросить мужа любовницу и получил жесткий совет

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Секс-коуч Лора Коллинз дала жесткий совет мужчине, который пожаловался на не желающую бросить мужа любовницу. Ее рекомендацию приводит издание Metro.

Автор письма признался, что уже два года встречается с замужней женщиной и очень любит ее. Любовница неоднократно говорила ему, что несчастна в браке, однако не уходит от супруга, который много зарабатывает и занимает важный пост. «Я работаю электриком, и мне хорошо платят, но у меня нет собственного дома, потому что я не могу внести за него задаток. Пока я могу себе позволить только аренду. Несмотря на это, у меня хорошая машина, я стильно одеваюсь и всегда приглашаю ее куда-нибудь», — рассказал он.

Недавно мужчина случайно узнал, что возлюбленная не готова «уйти от мужа к простому электрику», и это его очень разозлило. Когда же он прямо спросил ее, правда ли это, женщина все отрицала и повторяла, что очень любит его и остается с супругом не из-за денег. «Не то чтобы я не пытался ее бросить, я пытался. Но она всегда умоляет меня не разрывать отношения и обещает, что в конце концов мы будем вместе. У нее нет детей, так почему же она остается с парнем, с которые даже не занимается сексом?» — задался вопросом автор письма.

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В ответ Коллинз посоветовала мужчине дать любимой женщине последний шанс, но при этом выдвинуть ей ультиматум — либо она уходит от мужа, либо любовник бросает ее. «Если она решит остаться в семье, по крайней мере, вы будете знать, что любовь, которую она испытывает к вам, не так сильна, как вы себе представляли», — объяснила эксперт. Она подчеркнула: вряд ли этот разговор будет простым, но отношения с несвободным человеком часто приносят боль.

Коллинз также предложила мужчине в следующий раз искать одинокую девушку, которая разделит его мечты о будущем. При этом, по ее словам, в отношениях партнер должен предлагать нечто большее, чем деньги, но не следует недооценивать важность финансовой стабильности.

Ранее Коллинз дала совет женатому мужчине, разрывающемуся между женой и требующей определиться любовницей. По словам мужчины, жена не знает о любовнице и не интересуется гольфом, а «приличного» секса у них не было давно.

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      Наталья Обрядина
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