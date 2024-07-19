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08:15, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина снял кражу на заднем дворе и рассмешил пользователей сети

Пользователь Reddit под ником bowman1222 снял кражу на заднем дворе своего дома и рассмешил пользователей сети. Неизвестная женщина собирала цветы на его лужайке и выглядела очень счастливой.

«Незнакомка собирает цветы на моем заднем дворе. Честно говоря, это очень смешно», — подписал видео автор поста. Он признался, что сначала разозлился из-за кражи цветов, а затем понял, что это не нанесет урон его саду.

Автор поста в комментариях рассказал, что шесть лет назад засадил 40 соток цветами в честь рождения сына. «Если я увижу ее снова, я дам ей знать, что она может взять столько цветов, сколько она захочет», — написал мужчина.

Большинство комментаторов также посчитало видео забавным. «Не могу понять, она торопится, потому что это кража, или она просто резвится в цветах», «Она выглядит безумно счастливой», «Она знает, что делает что-то запрещенное, но, чувак, она выглядит такой радостной», «Твой двор сделал чей-то день лучше», — написали пользователи сети под постом.

Ранее мужчина опубликовал на Reddit показавшуюся ему странной запись с камеры наблюдения у двери дома. Его публикация озадачила пользователей сети: они попытались определить, что именно запечатлено на видео.

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      Олег Давыдов
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