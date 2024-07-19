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18:39, 19 июля 2024Силовые структуры

Начальница военного склада попалась ФСБ на торговле шлемами и прицелами для СВО

Суд Владикавказа дал 6 лет начальнице военного склада за попытку продать шлемы

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы начальницу склада местной военной части Светлану Горбунову, которая пыталась продать украденные ею с работы защитные шлемы «Ратник» и прицелы ночного видения за 600 тысяч рублей, предназначенные для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Газета.Ru».

Женщину признали виновной в присвоении и хищении вооружения. При назначении наказания суд учел отягчающие обстоятельства: Горбунова совершила преступление в период мобилизации, она украла военное имущество, необходимое для выполнения боевых задач. Суд лишил ее звания старшего прапорщика.

Из материалов дела следует, что в 2023 году Горбунова познакомилась с гражданином Алхановым, который занимается отправкой гуманитарной помощи на фронт. Мужчина намеревался закупить шлемы и прицелы ночного видения, однако, поняв, что речь идет о похищенном имуществе с военного склада, сообщил о подозрительном продавце в правоохранительные органы. Далее Алханов принял участие в контрольной закупке, организованной ФСБ. 27 декабря 2023 года Горбунова впустила на территорию военной части «КамАЗ» с черными военными номерами, в него были сгружены пять защитных шлемов «6Б47 Ратник» и 16 прицелов ночного видения разных моделей. Грузовик вывез оборудование, а ФСБ задержала женщину при получении оплаты в сумме 600 тысяч рублей, часть из которых были муляжом.

Стоимость похищенного превышает 4,2 миллиона рублей. Имущество возвращено на склад.

19 июля сообщалось, что северокавказские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду военных орденов времен СССР.

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      Любовь Ширижик
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