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15:20, 19 июля 2024Ценности

Наряд Анны Семенович на видео с танцем описали в сети словом «колхоз»

Фото: @ann_semenovich

Наряд бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович на новом видео описали в сети словом «колхоз». Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица станцевала перед камерой в черном платье длины миди с асимметричным подолом, рукавами до локтя, П-образным декольте и крупным цветочным принтом. Также 46-летняя исполнительница надела желтые лодочки и солнцезащитные очки и уложила волосы в высокий хвост, оставив объемную челку.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Почему она всегда так дешево смотрится?», «Платье "баба Нюра"», «Стиль для женщин 70 плюс», «Платье — ужас, деревня», «Колхоз», — заявили юзеры.

Ранее в июле Анна Семенович рассказала о результатах похудения с помощью аналога «Оземпика».

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      Карина Черных
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