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09:36, 19 июля 2024Экономика

Названы самые востребованные профессии в России

ПЭК и hh.ru: самыми востребованными работниками в РФ стали менеджеры по продажам

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам первой половины 2024 года самыми востребованными работниками в России стали специалисты (менеджеры) по продажам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru.

Эксперты уточнили, что в этом сегменте число вакансий в январе-июне превысило отметку в 1 миллион единиц. В годовом выражении спрос на подобных специалистов в стране вырос на 32 процента. Столько же предложений от работодателей было размещено для рабочего персонала.

В число пользующихся большим спросом работников также вошли специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тысячи вакансий), сотрудники в области строительства и недвижимости (710 тысяч) и работники транспортно-логистической отрасли (706 тысяч).

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Сильнее всего за этот период времени в стране вырос спрос на домашний персонал (плюс 55 процентов в годовом выражении), специалистов транспортно-логистической отрасли (плюс 47 процентов), рабочий персонал (плюс 43 процента) и сотрудников из гостинично-ресторанного бизнеса (плюс 36 процентов). Наибольшую нехватку квалифицированных работников эксперты зафиксировали в сегментах розничной торговли, страхования, сервисного сегмента, логистики и продаж.

Ранее директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Михаил Кирсанов включил токарей, фрезеровщиков, слесарей и сварщиков в число самых востребованных специалистов в стране через пять лет. Большим спросом у российских работодателей к этому времени, по его словам, также будут пользоваться социальные работники и медики.

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