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21:02, 19 июля 2024Забота о себе

Названы способы построить счастливые отношения после тяжелого разрыва

Психолог Гюнтер: для счастливых отношений нужно анализировать прошлые неудачи

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Психолог Рэнди Гюнтер призвал не рассматривать новый роман как способ восстановиться после расставания с партнером. О том, как действительно можно построить счастливые отношения после тяжелого разрыва, эксперт рассказал в комментарии для Psychology Today.

Гюнтер заявил, что новый партнер не должен восприниматься как человек, который поможет исцелиться после тяжелой травмы. Сделать это нужно до начала нового романа, заверил психолог. Чтобы построить счастливые отношения, он призвал следовать нескольким правилам.

Первым из них он назвал анализ истории своих отношений. «Важно, определить закономерности, которые могли стать причиной неудач в прошлых союзах. Эти закономерности могли возникнуть в детстве, когда вы наблюдали, как другие сталкиваются с похожими проблемами. Спросите себя, повторяли ли вы те же действия или нет», — сказал эксперт.

Тем, кто уже начал новые отношения после тяжелого разрыва, Гюнтер рекомендовал постараться объективно посмотреть на своего партнера. Даже если роман полон любви и страсти, со временем в характере нового избранника могут появиться черты, которые, по мнению его партнера, мешают строить отношения. Такие противоречия психолог посоветовал разрешить в самом начале, отметив, что многие люди избегают этого, так как не хотят затевать конфликт в период влюбленности.

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Также важно поддерживать отношения с близкими и друзьями и не забывать о них, растворяясь в новом романе, отметил психолог. Кроме того, эксперт посоветовал не пренебрегать профессиональной психологической помощью.

Ранее мужчина пожаловался на жену-лентяйку и получил совет от эксперта по отношениям Эбигейл Ван Бюрен. Она посоветовала ему поставить жесткий ультиматум партнерше.

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      Алиса Дмитриева
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