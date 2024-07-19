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10:18, 19 июля 2024Мир

Названы сроки визита президента Палестины в Россию

Президент Палестины Аббас посетит Россию с 12 по 14 августа

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Президент Палестины Аббас посетит с визитом Россию с 12 по 14 августа, в ходе которого он хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Приедет он 12 августа. На 13 августа запланированы переговоры с Путиным. 14-го он уезжает», — приводит агентство слова источника.

До этого источник несколько раз указывал на планы палестинского лидера приехать в Россию, однако указывал дату 18 августа.

27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Аббас посетит Россию. Он добавил, что сроки визита главы государства будут объявлены своевременно.

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      Максим Габриелян
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