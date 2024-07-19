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13:02, 19 июля 2024Силовые структуры

Неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета в российском поселке

В поселке под Уфой неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В поселке городского типа Шакше, расположенного под Уфой, неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным в Telegram-канала, пуля прилетела в ногу одной из девочек, когда дети прятались от дождя под козырьком подъезда. Пострадавшую уже прооперировали. Стрелявшего разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что 12 июня на улице в городе Топки Кемеровской области неизвестный выстрелил в девятилетнюю девочку, гулявшую на улице с шестилетней сестрой. У пострадавшей на плече остался след от пули. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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      Анна Габай
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