Неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета в российском поселке

В поселке под Уфой неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета

В поселке городского типа Шакше, расположенного под Уфой, неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным в Telegram-канала, пуля прилетела в ногу одной из девочек, когда дети прятались от дождя под козырьком подъезда. Пострадавшую уже прооперировали. Стрелявшего разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что 12 июня на улице в городе Топки Кемеровской области неизвестный выстрелил в девятилетнюю девочку, гулявшую на улице с шестилетней сестрой. У пострадавшей на плече остался след от пули. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).