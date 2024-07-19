Няню российского детсада застали за избиением двухлетнего ребенка кулаком по голове

Няню детсада в Приморье обвинили в избиении не дотерпевшего до туалета ребенка

В Приморье няню детского сада «Светлячок» в селе Михайловка обвинили в избиении не дотерпевшего до туалета двухлетнего ребенка. Об этом пишет «КП — Дальний Восток».

Свидетелем произошедшего стали родители других воспитанников. Один из них написал заявление по факту произошедшего, из которого следует, что няня била малыша сначала по плечу, а затем кулаком по голове. По словам родителя, теперь он опасается водить ребенка в эту группу. Если меры не будут приняты, клиенты детского сада пригрозили обратиться в прокуратуру и вышестоящие инстанции. По информации издания, сотрудница детсада уже уволилась по собственному желанию.

В дошкольном учреждении отвечать на вопросы журналистов отказались. Однако источник редакции рассказал, что няня проработала в «Светлячке» больше десяти лет и до этого случая родители на нее не жаловались.

На инцидент также обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Детский омбудсмен сообщила изданию, что проведет проверку.

Ранее в подмосковном Щелково за избиением ребенка застали воспитательницу детсада «Малышок». Жители соседнего с учреждением дома сняли на видео, как во время прогулки женщина оттаскивает от конструкции на площадке стоящего на коленях ребенка и, пока тот лежит на земле, дважды ударяет его рукой, после чего рывком поднимает на ноги.