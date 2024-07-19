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14:29, 19 июля 2024Экономика

Объемы кредитования россиян выросли

ЦБ: розничный кредитный портфель российских банков вырос на 2,7 процента в июне

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам июня 2024 года суммарные объемы розничного кредитного портфеля российских банков увеличились на 2,7 процента в сравнении с майским показателем. О наращивании кредитования граждан сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, июньский прирост объемов одобренных физлицам займов стал максимальным с сентября 2023 года. Например, в мае темпы увеличения портфеля розничного кредитования российских банков составили 2 процента, в апреле — 1,6 процента.

В целом за первую половину 2024 года суммарные объемы розничных займов клиентов отечественных финансовых организаций выросли на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. В свою очередь, совокупный размер корпоративных кредитов за этот период времени увеличился на 7,5 процента, до 5,6 триллиона рублей, резюмировали в ЦБ.

Ранее в Объединенном кредитом бюро (ОКБ) сообщили о снижении среднего размера выданных кредитов наличными на два процента по итогам мая. В последний месяц весны показатель составил 203 тысячи рублей. Этот результат оказался на 4 тысячи меньше в сравнении с апрельским уровнем. За этот период времени снизились и совокупные объемы выданных наличных займов — на 10 процентов в годовом выражении, до 618,16 миллиарда рублей.

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