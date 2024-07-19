Орбан раскрыл детали дальнейшей мирной инициативы по Украине

Орбан решил держать в секрете дальнейшие шаги по Украине

Дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине в рамках мирной инициативы будут держаться в секрете и представлены постфактум. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Причиной является не чрезмерная, а обоснованная осторожность. Очень много противников у мирной миссии Венгрии, поэтому если можно заранее знать, какой шаг будет следующим, многие будут ему противодействовать. Поэтому я сначала что-то делаю, а потом говорю об этом», — отметил венгерский премьер.

По мнению Орбана, покушения на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа были направлены «против всех политиков, которые принадлежат к партии мира». Он подчеркнул, что сторонники эскалации конфликта на Украине «всячески пытаются помешать его урегулированию».

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия на саммите Европейского политического сообщества предпримет попытку отвадить лидеров от войны и провоенной риторики в отношении конфликта на Украине, но подобные меры займут время.