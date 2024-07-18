Орбан заявил о попытках убедить лидеров отказаться от провоенной позиции по Украине

Орбан: на саммите ЕПС Венгрия предпримет попытку отвадить лидеров от войны

Венгрия на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) предпримет попытку отвадить лидеров от войны и провоенной риторики в отношении конфликта на Украине, но подобные меры займут время. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, трансляция саммита доступна на Youtube-канале издания Independent.

«Решение [конфликта на Украине] не на поле боя. Решение — за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их убедить, но, понимаете, на это нужно время», — заявил журналистам венгерский политик.

Ранее Орбан заявил, что его мирная инициатива по Украине «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации были сделаны. Он также подчеркнул, что суть его концепции отличается от подхода, где Европейский союз — это «не исполнитель внешней политики США».