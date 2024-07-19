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09:18, 19 июля 2024Экономика

Оценена стоимость ремонта скандальной лестницы в российском городе

В Калуге отремонтируют лестницу, по которой не могли подняться дети-инвалиды

Кадр: Сообщество «Калуга» во «ВКонтакте»

В Калуге оценили стоимость ремонта скандальной лестницы, по которой детям с инвалидностью приходилось подниматься в спортивную школу «Труд». Работы обойдутся в 6,5 миллиона рублей, сообщает «Подъем».

По словам мэра российского города Дмитрия Денисова, всего к школе ведут два подъема, но оба нуждаются в ремонте. Работы были назначены на 2025 год, однако после того как история получила огласку, одну из лестниц решили починить до 1 сентября 2024-го.

«Где-то что-то не сделаем менее важное. От чего-то, возможно, придется отказаться. Чудес-то не бывает», — отметил Денисов. Он добавил, что стоимость ремонта второй лестницы пока неизвестна.

Ранее в сети появилось видео, на котором ребенок-инвалид поднимался на руках по лестнице без пандуса, пока сопровождающая его женщина несла инвалидную коляску. Отмечалось, что в спортшколе занимаются три ребенка-колясочника.

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      Александра Качан
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