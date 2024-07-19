Пелоси рассказала о близости Байдена к выходу из президентской гонки

WP: Пелоси заявила, что Байдена можно убедить выйти из президентской гонки

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила демократам, что американского президента Джо Байдена можно легко убедить выйти из президентской гонки. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам трех чиновников из Демократической партии, Пелоси указала, что Байден близок к тому, чтобы покинуть гонку в связи с растущими сомнениями в его способности одержать победу на предстоящих выборах главы государства.

Отмечается, что Пелоси играет «активную закулисную роль» в попытках разрешить главный политический кризис демократов накануне выборов.

Помощники Пелоси отказались комментировать ее переговоры с коллегами в Конгрессе. Они настаивают на том, что СМИ якобы «подпитывают ажиотаж» по поводу ее дискуссий с Байденом. «Спикер Пелоси уважает конфиденциальность своих встреч и бесед с президентом Соединенных Штатов», — сказал представитель экс-спикера.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших спонсоров Демократической партии США подготовил для американского лидера Джо Байдена прощальную речь с сообщением о его выходе из предвыборной гонки.