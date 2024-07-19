Россиянин перевез стиральную машину на самокате

Мужчина из Уфы перевез стиральную машину на электросамокате

Мужчина из Уфы (имя и фамилия неизвестны) перевез стиральную машину на электросамокате и попал на видео. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Видеодозор».

В размещенном ролике видно, как россиянин едет, сидя на стиральной машине, которая помещена на упомянутое транспортное средство. При этом вслед за конструкцией по земле волочился провод. Уточняется, что направление, куда перемещался герой ролика, неизвестно.

Ранее в июле россияне смогли пожарить яичницу на солнце из-за аномальной жары и сняли процесс на видео. На кадрах жители Краснодара бросают на раскаленные сковородки разбитые яйца и другие ингредиенты, которые за считаные минуты превращаются в готовое блюдо.