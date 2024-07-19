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20:50, 19 июля 2024Моя страна

Россиянин перевез стиральную машину на самокате

Мужчина из Уфы перевез стиральную машину на электросамокате

Кадр: Telegram-канал «Видеодозор»

Мужчина из Уфы (имя и фамилия неизвестны) перевез стиральную машину на электросамокате и попал на видео. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Видеодозор».

В размещенном ролике видно, как россиянин едет, сидя на стиральной машине, которая помещена на упомянутое транспортное средство. При этом вслед за конструкцией по земле волочился провод. Уточняется, что направление, куда перемещался герой ролика, неизвестно.

Ранее в июле россияне смогли пожарить яичницу на солнце из-за аномальной жары и сняли процесс на видео. На кадрах жители Краснодара бросают на раскаленные сковородки разбитые яйца и другие ингредиенты, которые за считаные минуты превращаются в готовое блюдо.

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      Екатерина Ештокина
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