Лукашенко призвал засыпать поля непроданными удобрениями

Лукашенко призвал использовать больше удобрений после введения санкций на них

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел выход в ситуации с санкциями против белорусских минеральных удобрений. Во время селекторного совещания, посвященного уборочной кампании, он призвал активнее использовать их для повышения производительности, передают «Ведомости».

По его мнению, если активнее засыпать поля минеральными удобрениями, которые не удалось продать, то результатом станут большее количество кормов, которые можно конвертировать в молоко и мясо.

«Давайте мы эти минеральные удобрения, хотя мы их продаем, давайте их продадим через мясо и молоко. Давайте эти минеральные удобрения подкормим растениям», — призвал глава государства. Также он раскритиковал руководителей агропредприятий за то, что они не выращивают люцерну, урожай которой можно получать четыре раза в год.

В сентябре прошлого года Лукашенко раскритиковал чиновников за системные провалы в области животноводства. В том числе он возмущался падением поголовья крупного рогатого скота из-за слишком низкого количества телят, а до того указывал, что за последние два года поголовье свиней в Белоруссии снизилось на 12 процентов. Причину проблем президент в том числе видел в проблемах с кормами в колхозах. Для их заготовки глава государства предлагал активно привлекать студентов сельскохозяйственных вузов и школьников.