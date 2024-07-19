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19:58, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный журналист раскрыл отношение американцев к России

Кадр: Нормальные люди / Youtube

Популярный журналист Александр Мурашев раскрыл отношение американцев к России. Видео, в котором он побеседовал с жителями США, доступно на YouTube.

В беседе с Мурашевым американец по имени Крис заявил, что он поражается тому, как хорошо построены дома и как выросла прослойка среднего класса в России. «Я понимаю, что еще очень много бедных людей, у которых нет нормального туалета, но при этом многие люди разъезжают на красивых автомобилях, работают в приятных офисах и закупаются в торговых центрах», — отметил житель США.

Инвестор из России Николай Давыдов рассказал, что в США нет русофобии. По его словам, после начала спецоперации на Украине его сосед положил ему в почтовый ящик чек на три тысячи долларов (около 265 тысяч рублей), чтобы он отправил их на благотворительность. «С запиской: "Ребят, вы из России, вы там точно знаете, в какую лучше благотворительную организацию отправить"», — пояснил он.

Ранее известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал о «любопытном» отличии американцев от русских. Таковым он считает разное отношение граждан к работе спецслужб.

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      Олег Давыдов
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