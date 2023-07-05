Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что россияне ленивые и непредприимчивые

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал россиян ленивыми и непредприимчивыми людьми. Таким мнением он поделился в обзоре новостей, доступном на Rutube.

«К большому сожалению, Россия — страна людей ленивеньких. (...) Люди скорее сидят на диване и ничего не делают. И предприимчивость — это не та черта характера, которая свойственна русским людям», — заявил Лебедев.

Он также отметил, что наличие этого свойства у россиян кажется ему парадоксальным. «Русский человек на удивление ленив, притом что страна предоставляет ему бесконечное количество возможностей», — добавил дизайнер.

По его мнению, в России есть финансовые и карьерные перспективы развития, но не хватает мотивированных специалистов. При этом Лебедев считает, что каждый желающий получить какую-либо должность может это сделать независимо от своего материального положения и происхождения.

Ранее Лебедев рассказал о «любопытном» отличии американцев от русских. Таковым он считает разное отношение граждан к работе спецслужб.