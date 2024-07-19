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20:41, 19 июля 2024Силовые структуры

Попытавшийся сбыть 16 килограммов наркотиков в России наркокурьер получил 9 лет

Под Тюменью мужчина получил 9,5 года колонии за попытку сбыта 16 кг наркотиков

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Исетский районный суд приговорил 33-летнего наркокурьера — жителя Пермского края, — к 9,5 года лишения свободы за попытку сбыть 16 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Мужчина признан виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда в доход государства у подсудимого конфискован сотовый телефон Xiaomi Redmi 12, при помощи которого он совершал преступления.

Как установил суд, в августе 2023 года в интернете осужденный вступил в сговор с неизвестным и занялся продажей наркотиков на территории Пермского края и соседних регионах через тайники-закладки. Из незаконного оборота наркотиков оперативники изъяли более 16 килограммов мефедрона.

Ранее сообщалось, что в Чувашской Республике полицейские задержали перевозчика 48 килограммов гашиша и 2 килограммов кокаина.

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      Анна Габай
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