Попытавшийся сбыть 16 килограммов наркотиков в России наркокурьер получил 9 лет

Под Тюменью мужчина получил 9,5 года колонии за попытку сбыта 16 кг наркотиков

Исетский районный суд приговорил 33-летнего наркокурьера — жителя Пермского края, — к 9,5 года лишения свободы за попытку сбыть 16 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Мужчина признан виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда в доход государства у подсудимого конфискован сотовый телефон Xiaomi Redmi 12, при помощи которого он совершал преступления.

Как установил суд, в августе 2023 года в интернете осужденный вступил в сговор с неизвестным и занялся продажей наркотиков на территории Пермского края и соседних регионах через тайники-закладки. Из незаконного оборота наркотиков оперативники изъяли более 16 килограммов мефедрона.

Ранее сообщалось, что в Чувашской Республике полицейские задержали перевозчика 48 килограммов гашиша и 2 килограммов кокаина.

