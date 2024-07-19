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18:44, 19 июля 2024Бывший СССР

Преподаватель вуза не смог вспомнить выпустившегося сына президента Туркмении

Преподаватель британского вуза не вспомнил выпустившегося сына Бердымухамедова

Фото: Philkai1 / Wikipedia

Преподаватель Эксетерского университета в Великобритании не смог вспомнить выпустившегося с его факультета сына президента Туркмении Сердара Бердымухамедова Керимгулы. Об этом пишет Turkmen.News.

Как сообщается, Бердымухамедов получил диплом бакалавра политических наук и международных отношений Эксетерского университета. Данные Керимгулы появились в журнале выпускников британского вуза 16 июля 2024 года.

При этом работающий на факультете профессор Джон Хезершо заявил, что никогда не встречал в университете сына туркменского президента. «Но он был бы интересным дополнением к моему курсу по политике Центральной Азии!» — добавил преподаватель.

Ранее туркменских школьниц решили проверить на девственность для оценки нравственности. Как заявил один из работников местной образовательной сферы, информация о не прошедших проверку школьницах передается в полицию.

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      Юрий Леонов
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