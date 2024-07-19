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18:17, 19 июля 2024Экономика

Венгрия пожалуется Евросоюзу на блокировку Киевом поставок нефти

Венгрия поднимет в Евросоюзе вопрос о запрете Киевом поставок нефти «Лукойлом»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять вопрос о запрете Украиной поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» российской компанией «Лукойл», против которой Киев ввел санкции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Будапешт считает такие действия неприемлемыми и недружественными по отношению к себе, на что было указано украинским властям. В связи с этим 22 июля он постарается обсудить проблему с главами МИД Евросоюза.

«Странно, что страна, пытающаяся вступить в Евросоюз, серьезно угрожает энергоснабжению двух государств — членов ЕС», — подчеркнул Сийярто. Он также напомнил, что прокачка нефти по «Дружбе» не попадает под санкции Евросоюза, поскольку Венгрия и Словакия добились исключений из ограничительных мер для себя.

Глава венгерского МИД объяснил, что два нефтеперерабатывающих завода венгерской энергетической компании Mol технологически настроены на переработку российской нефти, и до сих пор транзит работал без перебоев. От «Лукойла» две страны получали около двух миллионов тонн нефти в год, но решение Украины угрожает безопасности поставок.

Сийярто добавил, что временное решение проблемы найти удалось, но в среднесрочной перспективе оно не сработает. Впрочем, он признал, что Киев «проявил некоторую готовности исправить ситуацию».

Украинские власти ужесточили санкции в отношении «Лукойла» в июне 2024 года. На прекращение поставок первыми указали представители оператора словацкого участка «Дружбы» Transpetrol. Накануне министр экономики Словакии Дениса Сакова обсудила проблему с послом Украины.

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