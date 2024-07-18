В европейской стране обеспокоились из-за ограничения поставок нефти из России

Министр экономики Словакии обсудила с послом Украины запрет на транзит нефти РФ

Министр экономики Словакии Дениса Сакова обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении транзита части российской нефти в европейскую страну. Ее слова приводит РИА Новости.

Конкретные результаты деловых переговоров с украинским послом она раскрывать не стала, однако выразила надежду, что вопрос с возобновлением поставок части российской нефти в европейскую страну будет решен в обозримом будущем.

О запрете властями Украины поставок в Словакию нефти российской компании «Лукойл» по трубопроводу ранее сообщило агентство Bloomberg. На прекращение импорта сырья указали представители национального транспортного оператора Transpetrol, расположенного в Братиславе. Поводом для подобных ограничений послужило включение «Лукойла» в расширенный украинский санкционный список.

Власти Украины ужесточили ограничения в отношении российской нефтяной компании в июне 2024 года. «Лукойл» является одним из главных поставщиков сырья в Словакию по южному участку нефтепровода «Дружба». Однако поставки этой нефти по украинским трубопроводам в европейскую страну прекратились. Помимо Словакии, с перебоями столкнулась Венгрия. В настоящее время местная энергокомпания Mol Nyrt. и российская сторона вырабатывают шаги по урегулированию кризисной ситуации.