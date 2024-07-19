Раскрыто влияние глобального сбоя Microsoft на работу российских авиакомпаний

Shot: глобальный сбой Microsoft не повлиял на работу российских авиакомпаний

Глобальный сбой Microsoft, который затронул работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру, пока не коснулся России. Такую информацию раскрыл Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Отечественные перевозчики продолжают выполнять рейсы. Проблем с регистрацией и покупкой билетов не наблюдается», — говорится в сообщении.

Технический сбой Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний в Европе и США. В Turkish Airlines предупредили клиентов о возможных проблемах с бронированием билетов и регистрацией. Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была парализована, а в США American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и Allegiant Air заявили об отмене рейсов.