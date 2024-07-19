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15:46, 19 июля 2024Экономика

Река Волга окрасилась в ядовитый цвет и попала на видео

В Татарстане Волга окрасилась в ярко-зеленый цвет

Река Волга окрасилась в ярко-зеленый цвет в Верхнеуслонском районе Татарстана. Видео опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

На кадрах видно, что вода у берега окрашена в зеленый цвет, на поверхности также присутствует пена. Ситуацию объяснили цветением водорослей.

Отмечается, что река начала цвести еще на прошлой неделе, хотя обычно это происходит в конце лета. Необычный цвет объясняется активным ростом сине-зеленых водорослей, которые особенно хорошо размножаются в жару, прокомментировал заместитель директора по научной деятельности Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов. В воде выросла концентрация азота и фосфора, поскольку в Татарстане два месяца не было обильных дождей.

Другая возможная причина размножения водорослей — сброс сточных вод, добавил Иванов. По его словам, водоросли размножаются активнее, питаясь находящимися в такой воде веществами.

Местных жителей призвали не купаться в Волге из-за риска заражения кожным заболеванием церкариозом. По словам врача-дерматолога Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Натальи Капраловой, в диспансер с жалобами обращаются по три-четыре человека каждую неделю. «Церкарии любят именно жаркий период времени, их там очень много. Даже если человек пройдет по берегу, помочит ножки, то уже есть риск того, что он может заразиться», — объяснила она.

Ранее в Москве в ярко-зеленый цвет окрасилась река Чертановка в районе Битцевского леса.

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      Мария Черкасова
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