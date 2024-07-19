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09:11, 19 июля 2024Ценности

Россиянам перечислили главные тренды лета

Редактор моды Lamoda Шумилина: длинная юбка белого цвета стала трендом летом

Фото: Claudia Greco / Reuters

Старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина перечислила россиянам главные тренды лета 2024 года. Комментарий на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт посоветовала купить длинную юбку белого цвета как классического кроя, так и более авангардные варианты. «Какую бы модель вы ни выбрали, она будет уместна для праздничного или вечернего летнего выхода», — отметила она.

Кроме того, актуальными стали выразительные аксессуары и обувь, заявила собеседница издания. «It bags и It shoes иногда кардинально улучшают любой образ или становятся его центральными элементами», — подчеркнула специалистка и призвала присмотреться к платьям-бюстье. «Этот фасон идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру», — пояснила она.

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По словам Шумилиной, трендовым также стал колорблокинг — техника комбинирования больших блоков контрастных или гармонирующих цветов в одном наряде. Вдобавок популярность обрели розовый шелк и золотой металлик, считает модный редактор.

В заключение Шумилина напомнила о платье-комбинации, чья востребованность не угасает от сезона к сезону. «Платья-комбинации — символ непринужденности и инвестиция в универсальный элегантный гардероб», — подытожила представитель Lamoda.

В мае стилист Александр Рогов рекомендовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.

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