Россия рекордно нарастила вывоз пшеницы

IGC: РФ заняла 26,1 процента мирового экспорта пшеницы в 2023-2024 сельхозсезоне

По итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона российские агроэкспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы. В результате на долю РФ впервые пришлось более четверти глобального вывоза этой продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC).

Сельхозсезон стартовал 1 июля 2023 года и завершился 30 июня 2024-го. По его итогам на долю отечественных агрокомпаний пришлось 26,1 процента глобального экспорта пшеницы.

Официальные данные оказались выше ожиданий аналитиков IGC. Последние прогнозировали, что в 2023-2024 сельхозсезоне Россия отправит за рубеж 53,1 миллиона тонн пшеницы. Однако в итоге российским агроэкспортерам удалось добиться максимального объема поставок иностранным покупателям за всю современную историю статистических наблюдений.

Достигнутый результат оказался почти на 15 процентов больше показателя за предыдущий сельскохозяйственный сезон. Предыдущий максимум был установлен в 2017-2018 сельхозсезоне — тогда на долю российских аграриев пришлось в общей сложности 23,4 процента глобального экспорта пшеницы. По итогам 2022-2023 сезона показатель составил около 23,1 процента.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут спрогнозировала рекордный вывоз российской сельхозпродукции в страны БРИКС. По итогам 2024 года, согласно ее ожиданиям, может достичь отметки в 16 миллиардов долларов в денежном выражении и превысить результат 2023-го на миллиард. Как уточнила министр, дружественные страны продолжают быть приоритетными рынками сбыта для российских аграриев.