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14:56, 19 июля 2024Россия

Россия за неделю 11 раз ударила по украинским объектам в зоне СВО

Минобороны России отчиталось об 11 групповых ударах за неделю в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 13-го по 19-е июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

По данным министерства, удары наносились по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиационным базам, системам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы.

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Помимо того, атакам подверглись места размещений подразделений противника, эшелоны с военной техникой и оружием, а также склады с боеприпасами, в том числе и западными, и материальными средствами.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее ведомство отчиталось о 39 групповых ударах высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по украинским объектам в зоне СВО за неделю. Целью атак стали авиационные базы ВСУ, предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

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      Никита Абрамов
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