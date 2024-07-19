Россия запустила процесс открытия консульства на Бали

Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Денпасаре на Бали

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасар на популярном у соотечественников азиатском курорте Бали. О запуске соответствующего процесса говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что Министерство иностранных дел (МИД) России установит штатную численность работников консульства и утвердит его штатное расписание. Расходы на открытие и содержание ведомства будут осуществляться за счет бюджетных средств.

Ранее стало известно, что власти этого индонезийского острова пожелали возобновить прямые рейсы с Россией в скорейшем времени. По словам главы департамента туризма Бали Тжока Багус Пемаюна, это является «ключевым моментом».

