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13:04, 17 июля 2024Путешествия

На Бали пожелали возобновить прямые рейсы с Россией в скорейшем времени

Глава департамента туризма Бали заявил о желании возобновить рейсы с Россией

Фото: Carola Frentzen / dpa / Global Look Press

Власти Бали пожелали возобновить прямые рейсы с Россией в скорейшем времени. Об этом рассказал глава департамента туризма индонезийского острова Бали Тжок Багус Пемаюн в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства положительно оценил запуск прямого авиасообщения с Россией и заявил, что это является «ключевым моментом».

Ранее Пемаюн попросил российских туристов одеваться скромнее во время отдыха на индонезийском острове. По его словам, на скутерах не стоит ездить в бикини, поскольку неприкрытая одежда отвлекает водителей автомобилей от дороги.

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      Марк Успенский
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