На Бали пожелали возобновить прямые рейсы с Россией в скорейшем времени

Глава департамента туризма Бали заявил о желании возобновить рейсы с Россией

Власти Бали пожелали возобновить прямые рейсы с Россией в скорейшем времени. Об этом рассказал глава департамента туризма индонезийского острова Бали Тжок Багус Пемаюн в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства положительно оценил запуск прямого авиасообщения с Россией и заявил, что это является «ключевым моментом».

Ранее Пемаюн попросил российских туристов одеваться скромнее во время отдыха на индонезийском острове. По его словам, на скутерах не стоит ездить в бикини, поскольку неприкрытая одежда отвлекает водителей автомобилей от дороги.