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12:07, 19 июля 2024Мир

Россиянина освободят из американской тюрьмы после полутора лет заключения

Основатель Bitzlato Легкодымов выйдет на свободу после 1,5 лет тюрьмы

Фото: Andrew Harnik / AP

Россиянин Анатолий Легкодымов, один из основателей криптовалютного обменника Bitzlato, выйдет на свободу после 1,5 лет тюрьмы, которые он провел в ожидании суда. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

18 июля суд наконец вынес вердикт и приговорил россиянина к 18 месяцам лишения свободы, которые тот уже провел в следственном изоляторе, что фактически означает его скорейшее освобождение.

Легкодымов был арестован в январе 2023 года по обвинению в отмывании денег, сторона обвинения также инкриминировала ему создание «клирингового центра для грязных денег» различных преступных сообществ из числа мошенников и наркоторговцев, но суд в итоге не согласился с доводами прокуроров.

Ранее сообщалось, что окружной суд Гданьска приговорил гражданина России к 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже «в интересах российской разведки». Россиянин якобы «вел публичную деятельность групп исторической реконструкции, при этом устанавливал и поддерживал контакты с военнослужащими польской армии, которые использовал в своей работе для российской разведки».

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      Виктория Кондратьева
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