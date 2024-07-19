Россиянина освободят из американской тюрьмы после полутора лет заключения

Основатель Bitzlato Легкодымов выйдет на свободу после 1,5 лет тюрьмы

Россиянин Анатолий Легкодымов, один из основателей криптовалютного обменника Bitzlato, выйдет на свободу после 1,5 лет тюрьмы, которые он провел в ожидании суда. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

18 июля суд наконец вынес вердикт и приговорил россиянина к 18 месяцам лишения свободы, которые тот уже провел в следственном изоляторе, что фактически означает его скорейшее освобождение.

Легкодымов был арестован в январе 2023 года по обвинению в отмывании денег, сторона обвинения также инкриминировала ему создание «клирингового центра для грязных денег» различных преступных сообществ из числа мошенников и наркоторговцев, но суд в итоге не согласился с доводами прокуроров.

Ранее сообщалось, что окружной суд Гданьска приговорил гражданина России к 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже «в интересах российской разведки». Россиянин якобы «вел публичную деятельность групп исторической реконструкции, при этом устанавливал и поддерживал контакты с военнослужащими польской армии, которые использовал в своей работе для российской разведки».