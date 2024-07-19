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12:51, 19 июля 2024Россия

Россиянка накормила ребенка отходами на помойке и попала на видео

В Омске мать кормила ребенка отходами на помойке

В Омске мать кормила ребенка отходами на помойке. Россиянка попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел на рыбном рынке. На кадрах видно, как женщина выбирает отходы из мусорного бака и отдает девочке — на обед ребенку пришлось есть остатки рыбы и йогурта.

По данным издания, о ситуации знают в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Омской области и полиции. Проводится проверка.

«Эта ситуация уже находится на контроле у полиции, полиция этим занимается. Женщина эта цыганской национальности», — прокомментировали в пресс-службе детского омбудсмена в регионе.

Ранее в Бурятии ребенка отвели на помойку за отказ спать в детском саду. Инцидент попал на видео — мальчик был без верхней одежды и рыдал.

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      Елена Торубарова
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